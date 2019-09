Bolognese-Giuliani-Savelli e l’Audax Palmoli centra la decima vittoria

Seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile che va in archivio ancora una volta con le Panthers di Palmoli che occupano il primo posto in classifica.

Contro il Real Giulianova, a rischio nebbia, ci pensa il trio – con un gol a testa – formato da Morena Bolognese, Sabrina Giuliani e Aurora Savelli a firmare la decima vittoria in campionato che consente di mantenere la testa della graduatoria con un punto di vantaggio sul Real Bellante. Le teramane hanno dilagato in casa contro l'Aquilana per 7 a 0.

Il duello che per ora in campionato è a distanza si riproporrà in campo nella finale di Coppa Abruzzo che si disputerà l'11 marzo sul campo neutro di Ortona.

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Stella Nascentetrivento - Aeternum 0-2

Real Bellante - Aquilana 7-0

Audax Palmoli - Giulianova 3-0

Ripalimosani - Intrepida Ortona 2-1

Chieti - Lions Villa (ore 18.30)

Riposa Nerostellati

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 31

Real Bellante 30

Intrepida Ortona 19

Aeternum 18

Ripalimosani 18

Aquilana 12

Stella Nascentetrivento 12

Giulianova 11

Lions Villa 3

Nerostellati 0

Chieti 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Aeternum - Audax Palmoli

Giulianova - Chieti

Nerostellati - Real Bellante

Aquilana - Ripalimosani

Intrepida Ortona - Stella Nascentetrivento

Riposa Lions Villa