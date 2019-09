All Games sfortunata: sconfitta e discorso salvezza che si complica

Trasferta amara in terra marsicana contro l'Orione Avezzano e discorso salvezza che si complica per la All Games San Salvo. Ancora una prestazione positiva ma che purtroppo porta zero punti in classifica, i biancoazzurri sbarcati oggi ad Avezzano hanno venduto cara la pelle nonostante le tante assenze tra squalifiche ed infortuni.

Prima parte della gara che si avvia a ritmo blando, con i primi 15’ minuti di studio dove nelle poche occasioni entrambi i portiere la fanno da padrona. Gara che si sblocca con gli ospiti che passano grazie ad una perfetta ripartenza con Cleo Rossi che si fa trovare pronto insaccando da due passi raccogliendo l’assit dalla sinistra di Peppino Di Risio.

Vantaggio ospite che non dura neppure un giro di orologio, Fantozzi indovina il jolly piazzando la palla all’incrocio. Squadre che si allungano negli ultimi 10’ e dopo il palo di Di Risio a tu per tu con il portiere ospite i marsicani passano sfruttando una veloce ripartenza. Biancoazzuri ancora sfortunati, colpiscono il secondo legno della giornata nel recupero su schema di punizione con D’Alonzo.

Nella seconda frazione gli ospiti perdono anche capitan Di Ghionno e l’Orione trova subito il 3:1. Sansalvesi che sembrano in un primo momento accusare il colpo ma sfoderano una ripresa di alto livello, costringendo i locali a chiudersi nei propri 10 metri. Dopo ancora un legno di Mileno è Mattia Catalano a trovare la rete del 3:2 riportando i sansalvesi in partita. Nel miglior momento degli ospiti con le occasioni che fioccano arriva la doccia gelata con l’Orione ancora in rete. A 2’ dalla fine bomber Sante Mileno da una piccola speranza ai biancoazzurri siglando la rete del -1 e nei 4’ minuti di recupero in almeno tre nitide palle gol i sansalvesi vanno vicino al meritato pareggio. Salvezza diretta che si fa dura grazie anche alle vittorie dell’Area L’Aquila e del Silvi che fa nuovamente scivolare i sansalvesi al terzultimo posto. Sabato si torna in casa a caccia dei tre punti con il Lisciani Teramo.