La Vasto Basket cade a Silvi e perde il primato in classifica

La BCC Ge.Vi. Vasto Basket perde 67-59 in casa della Pallacanestro Silvi e lascia il primo posto in classifica alla Magic Chieti, oggi vittorioso in casa del Teramo. I biancorossi, nella penultima giornata della prima fase, vengono sconfitti per la terza volta nelle ultime quattro sfide esterne e cedono così il passo ai teatini che possono così approfittare di questo scivolone dei biancorossi.

La partita di Silvi era iniziata bene per la squadra di coach Gesmundo, capace di portarsi in vantaggio di 10 punti salvo poi essere ripresa sul finire di primo quarto, chiuso comunque avanti 18-17 e poi superata nel secondo parziale. A metà partita i padroni di casa conducevano 41-26 e a poco è servita la rimonta del terzo parziale, finito 47-41 per Silvi, perchè nell'ultimo quarto la Vasto Basket non è riuscita a ricucire il distacco.

Domenica prossima Ierbs e compagni riceveranno la visita dell'Olimpia Mosciano prima di approcciare la fase a orologio che servirà a determinare la griglia dei playoff.

Pallacanestro Silvi - Vasto Basket 67-59

Sllvi: Bragante ne, Di Giandomenico 11, Di Giorgio 4, Di Febo 20, Pappacena 4, Sulpizii 0, Di Blasio 9, Romagnoli ne, Assogna10, Antonini 9. Coach: D'Alberto

Vasto: Bernardotto ne, Pace 16, Flocco ne, Dipierro 5, Marino 8, Di Tizio 12, Di Rosso ne, Ierbs 4, Cicchini ne, Oluic 9, Peluso 0, Peric 3. Coach: Gesmundo