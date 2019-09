La San Gabriele sfida il Lanciano, Del Fra: "Dobbiamo tornare a giocare con determinazione"

La MadoGas San Gabriele torna in campo per cercare di invertire la rotta dopo quattro sconfitte consecutive che l'hanno riportata nella zona calda della classifica dove le squadre lottano per evitare i playout. Domenica 18 febbraio, al palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele, la squadra del presidente Ciaffi ospiterà il Volley Ball Lanciano, formazione che la precede in classifica, e dovrà necessariamente tornare a fare punti così da risalire la classifica e occupare posizioni più tranquille.

"Abbiamo l'obbligo di tornare a giocare con la stessa determinazione e intensità di 40 giorni fa, perchè solo cosi' potremo a vincere e ristabilire quel clima sereno necessario per lavorare durante la settimana", dichiara coach Peppe Del Fra alla vigilia della sfida con le lancianesi.

La sua squadra, dopo un inizio di campionato complicato, aveva compiuto una grande risalita, portandosi a ridosso della zona playoff ma, nelle ultime settimane, ha sofferto più del dovuto anche con avversarie alla sua portata. "Non voglio caricare le ragazze di troppe pressioni sul risultato, ma sulla necessità di dare tutto per raggiungerlo; spero che il mio messaggio sia arrivato".