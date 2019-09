L’appello di Unione per Vasto: "Andate a votare e scegliete il centrodestra"

Votare il centrodestra. E' l'invito di Unione per Vasto ai suoi elettori. "Ieri sera si è riunito il comitato direttivo", si legge in un comunicato del movimento politico di cui è leader l'ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe Tagliente.

"Si è deciso che Unione per Vasto intende innanzitutto invitare tutti i suoi elettori e simpatizzanti ad andare a votare. Ed intende farlo con forza, poiché non è sufficiente dichiararsi preoccupati ed indignati per il nostro Paese ed il suo futuro, è necessario fare ciò che è nostro buon diritto e preciso dovere: andare a votare.

Tutti conosciamo l’importanza che il voto riveste in un Paese democratico, ma tale importanza si amplifica proprio in questa tornata elettorale, che vede gli italiani tornare al voto dopo ben cinque anni di governi non eletti dal popolo.

Le responsabilità, i ritardi, le sofferenze causate agli italiani da cinque anni di politica di sinistra sono sotto gli occhi di tutti e l’unica possibilità che abbiamo è quella di schiacciare coloro che, a livello nazionale, come in ambito locale, hanno causato i terribili risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Il destino di ognuno di noi è ora e riposa nel nostro voto. Unione per Vasto", che alle elezioni comunali del 2016 ha ottenuto l'8,3% dei voti, "invita tutti i concittadini ad andare a votare per la coalizione di centrodestra, perché la speranza di un futuro diverso e migliore non può e non deve svanire. Andiamo a dire l’ultima parola, andiamo a votare".