Tennistavolo, Gaia Smargiassi in Svezia per un torneo con la nazionale italiana

Gaia Smargiassi torna a vestirsi d'azzurro per un importante torneo giovanile in Svezia. La pongista vastese, ormai affermata tra le migliori giocatrici giovanili in Italia, parteciperà al torneo I.T.T.F. Junior and Cadet Open che si svolgerà a Orebro, in Svezia, dal 21 al 26 febbraio.

L'atleta della ASD San Gabriele quest'anno è in prestito alla P.G. Frassati di Napoli, con cui milita nel campionato di A2, e sta proseguendo con tanto impegno nel suo percorso di crescita sportivo. Lunedì prossimo partirà alla volta di Castelgoffredo per lo stage di preparazione tecnica in cui sarà impegnata per due giorni insieme alle migliori atlete italiane.

Poi ci sarà il volo che da Verona la porterà in Svezia insieme alle sue compagne della nazionale. Sono cinque le atlete che in Svezia difenderanni i colori dell'Italia in questo torneo internazionale di categoria. Sarà sicuramente un'altra esperienza entusiasmante in cui potrà confrontarsi con atlete provenienti da diversi Paesi e che le permetterà di crescere ulteriormente e tornare a casa con un bagaglio tecnico e personale ulteriormente accresciuto.