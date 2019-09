Scontro fra tre auto alla rotatoria di via Conti Ricci, due feriti

Non sono gravi, in base alle prime informazioni fornite dai soccorritori, le condizioni delle due persone ferite nell'incidente fra tre auto avvenuto stasera a Vasto, alla rotatoria nei pressi del PalaBcc.

Attorno alle 21,30, all'incrocio tra via dei Conti Ricci, viadotto Histonium e viale Paul Harris si sono scontrate una Peugeot 208, una Renault Modus e una Lancia Y. Sul posto si sono portati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Da una delle vetture coinvolte fuorisciva del fumo dal vano motore quindi i carabinieri hanno utilizzato l'estintore a polvere in dotazione per evitare ogni possibile grave conseguenza.

Le due donne che viaggiavano sulla Modus, R.C. e A.M., madre e figlia, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti del caso. Entrambe erano coscienti ma molto doloranti a seguito dell'impatto.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di piazza Dalla Chiesa stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.