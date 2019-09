Lavori alle condutture, lunedì 19 febbraio diversi quartieri di Vasto senz’acqua

Lunedì 19 febbraio, dalle 8.30 alle 17, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri di Vasto per l'esecuzione di lavori di ammodernamento della rete idrica. A comunicarlo è una nota della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico in città.

Lo stop alla fornitura dell'acqua interesserà le seguenti zone:

- Sant'Antonio abate

- San Lorenzo

- Sant'Onofrio

- Località Due Valloni

- Via Cinque Ulivi

- Via San Biagio 1 e 2

- Colle San Giacomo

- Via Codalfa