Dall’auto parcheggiata sotto casa rubati generi alimentari e vestiti

Brutta disavventura per Rosalba Marte, chef vastese, al suo rientro da Sanremo dove ha partecipato, in veste di Lady Chef Abruzzo, agli eventi legati a Festival della canzone italiana. "Lunedì mattina sono rientrata a Vasto dopo un lungo viaggio insieme ai miei collaboratori - racconta a Zonalocale - e sono arrivata in città verso le 4.30 del mattino. Ho lasciato l'auto parcheggiata sotto casa, in via Marco Polo, per fare qualche ora di riposo prima di scaricarla".

Sui sedili posteriori c'erano prodotti alimentari "che i nostri sponsor, aziende del territorio, ci avevano fornito per utilizzarli durante gli eventi a Sanremo". Nel portabagagli, invece, c'erano due trolley con abiti ed effetti personali.

Quando, al mattino, Rosalba Marte è scesa per scaricare l'auto, l'ha trovata svuotata. "Inizialmente non capivo come l'avessero aperta perchè i vetri erano intatti. Poi ho notato che il cilindretto della serratura presentava segni di effrazione". I malviventi, dopo aver preso i prodotti alimentari che erano sul sedile posteriore, hanno poi aperto il portabagagli portando via i trolley. "Hanno portato via tutto, comprese le divise che utilizzo in cucina. Quando sono arrivata a casa ero davvero stanca per il lungo viaggio e non pensavo che, lasciando l'auto in strada solo per qualche ora, potesse accadere ciò".

Lunedì scorso un'altra vettura era stata presa di mira dai ladri. Nel giro di pochi minuti, il tempo di mangiare una pizza, i malviventi avevano infranto un finestrino e portato via le buste con la spesa [LEGGI].