Ruba un’auto a Vasto, arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento

Aveva rubato un'auto a Vasto ma, nella fuga verso la Puglia, è stato fermato e arrestato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Termoli. I militari dell'arma, impegnati in un intenso servizio di controllo del territorio disposto dalla compagnia di Termoli, hanno intercettato, nel tratto di statale 16 nel Comune di Campomarino, un'auto che procedeva a forte velocità in direzione sud.

E' scattato subito l'inseguimento che, dopo poco, ha permesso ai carabinieri di fermare l'auto sospetta. "Alla guida c’era un giovane, ventisettenne, proveniente dalla provincia di Foggia, già noto alle Forze dell’Ordine, che aveva sottratto a notte fonda il veicolo da Vasto - spiega una nota della Compagnia di Termoli -.

Sul mezzo è stata rinvenuta una centralina modificata e sono stati scoperti arnesi atti allo scasso. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto e tradotto poi presso il carcere di Larino".

La vettura è stata restituita al legittimo proprietario che, felice per aver visto risolvere in tempi rapidi la vicenda di cui era vittima, ha ringraziato gli uomini dell'Arma per il loro operato.