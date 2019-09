Consiglio comunale, il 20 febbraio il voto per il nuovo presidente. Del Piano in pole position

Lo scranno più alto dell'Aula Vennitti rimarrà vuoto per pochi giorni. Il 20 febbraio il Consiglio comunale di Vasto eleggerà il suo nuovo presidente, dopo l'ingresso in Giunta di Giuseppe Forte, vicesindaco da tre giorni.

L'accordo di maggioranza assegna la presidenza dell'assemblea civica a Patto con Vasto, il gruppo consiliare, nato a maggio 2017, di cui fanno parte Mauro Del Piano ed Elio Baccalà. E' probabile che la coalizione di centrosinistra voglia puntare su Del Piano.

In assenza di presidente, è stato lo stesso Baccalà, nel suo ruolo di vice presidente, a diramare la doppia convocazione per il 19 e il 20 febbraio. Da prassi consolidata, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione. Al posto di Forte, entrerà il primo dei non eletti nella lista del Pd, Simone Lembo. Per il direttore provinciale di Confesercenti, è un ritorno: è stato consigliere comunale per dieci anni dal 2006 al 2016.

L'ordine del giorno - 1) Comunicazioni del Sindaco.

2) Surroga Consigliere nominato Assessore ai sensi dell’art.64 del D. Lgs.vo 267/2000.

3) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

4) Approvazione verbali seduta precedente del 29 gennaio 2018.

5) Interrogazioni ed Interpellanze: -Interrogazione presentata il 23.01.2018, n. 4414 di prot., dal consigliere Alessandra Cappa; -Interrogazione presentata il 26.01.2018, n. 5056 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani; -Interrogazione presentata il 01.02.2018, n. 6346 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro; -Interrogazione presentata il 01.02.2018, n. 6348 di prot., dal Consigliere Davide D’Alessandro; -Interrogazione presentata il 01.02.2018, n. 6349 di prot., dal Consigliere Davide D’Alessandro; Interpellanza presentata il 12.02.2018, n. 8250 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani ed altri n. 4 consiglieri .

6) Mozione presentata dal consigliere Alessandra Cappa su “ Imposta di Soggiorno”.

7) Mozione presentata dal consigliere Davide D’Alessandro ed altri n.5 consiglieri su “ Via Adriatica.

8) . Mozione presentata dal consigliere Vincenzo Suriani ed altri n. 5 consiglieri avente in oggetto “Annullamento del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera di G.C. n. 420 del 16.12.2015 e modificato con delibera di G.C. n. 216 dell’08.06.2016 ed adozione del nuovo regolamento”.

9) Mozione presentata dal consigliere Alessandra Cappa inerente la partecipazione di rappresentanti della minoranza al Tavolo per l’Ambiente.

10) Mozione presentata dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo inerente il Regolamento del Corpo di Polizia Locale.

11) Esame della situazione organizzativa e funzionale dell’ospedale San Pio di Vasto e dei collegati servizi sanitari territoriali e provvedimenti conseguenti.

12) Relazioni conclusive della Commissione di Vigilanza della seduta del 06.02.2018, trasmesse al Consiglio Comunale ex art. 23, comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.