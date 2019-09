"Un torneo speciale all’Omnicomprensivo di Gissi"

L’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di Gissi ha aderito alla settimana Special Olympics della pallavolo, giunta quest’anno alla terza edizione. Si tratta di un evento, nato dal desiderio di promuovere questo sport nelle scuole, coinvolgendo nella stessa squadra giovani atleti con e senza disabilità intellettive. Lo sport unificato è, da sempre e in ogni disciplina, lo strumento essenziale per creare opportunità di crescita in una società sempre più aperta ed inclusiva.

La mattinata del 14 febbraio è stata dedicata all’evento, che ha visto partecipare con entusiasmo gli alunni dell’Istituto Tecnico Economico di Gissi, sapientemente guidati dalla docente di Scienze Motorie, Daniela Valentinetti, e dalle esperte dell’Associazione Sportland di Gissi che ringraziamo per l’attenzione, la disponibilità e la sensibilità.

Un piccolo torneo che ha coinvolto l’intera comunità scolastica per gridare con forza un messaggio di inclusione e di valorizzazione delle diversità. Non ci sono stati sconfitti. Alla fine tutti si sono sentiti vincitori della partita più importante: l’amicizia e la solidarietà, insieme al rispetto per tutti e alla scoperta delle potenzialità che ognuno è riuscito ad esprimere.

I giovani atleti hanno ricevuto un attestato di partecipazione che certamente custodiranno con cura, quale ricordo di una giornata che li ha aiutati a crescere come persone e cittadini consapevoli.