"Chi si rivede": Antonio Di Pietro candidato per la presidenza del Molise

Dopo un periodo lontano – ma non troppo – dai radar dalla scena politica nazionale, Antonio Di Pietro torna alla carica. L'ex leader della defunta Italia dei Valori – che a Vasto per sette anni ha tenuto la propria festa nazionale – ha confermato durante il programma tv "Moby Dick" dell'emittente Telemolise la propria volontà di candidarsi alla guida della sua regione; simbolo e nome già sarebbero pronti: "Grande Molise".

Secondo le indiscrezioni, Di Pietro fino all'ultimo momento utile in fase di composizione delle liste per le prossime Politiche avrebbe sperato in un posto come candidato al Senato per il Partito Democratico. L'ex pm di Montenero di Bisaccia, però, non avrebbe avuto il beneplacito del segretario Matteo Renzi.

Così, ecco pronto il piano b dal retrogusto di vendetta: candidatura alle prossime Regionali proprio contro il piddino Paolo Frattura. Per il governatore uscente la corsa per la riconferma si fa in salita: oltre a Di Pietro, il centrosinistra dovrebbe presentare un altro candidato alla presidenza espressione dell'assemblea dei mille (Ulivo 2.0, Democratic@ e Centro democratico).