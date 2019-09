Vasto, investimento sulle strisce in via Giulio Cesare: donna in ospedale

Una donna è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in via Giulio Cesare da una Seat Ibiza. L'auto, condotta da un'altra donna di Vasto, pare non viaggiasse a forte velocità, ma l'impatto è stato ugualmente violento, con l'investita finita sul parabrezza.

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita, rimasta sempre cosciente, al "San Pio da Pietrelcina". Per regolare il traffico e i rilievi di sorta sono intervenuti gli agenti della Municipale.