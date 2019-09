Il Comitato centro storico: "Tanti problemi nella città antica, nessuna risposta dal Comune"

"Tante volte, ma invano, vi abbiamo scritto ponendo alla vostra attenzione la carente illuminazione, l’inquinamento acustico, la manutenzione stradale, il parcheggio selvaggio nelle ore serali, la presenza di zone maleodoranti con contenitori di rifiuti e bottiglie sparse, il decoro urbano, per non dire dello spopolamento in atto, delle violenze che si verificano frequentemente e tanto altro ancora. Mai abbiamo avuto risposte". Il Comitato centro storico, di cui è referente Saverio Benedetti, scrive una lettera aperta al sindaco di Vasto, Francesco Menna, per chiedere all'amministrazione comunale più attenzione alla città antica.

"Abbiamo ricevuto il vostro invito ad un rispetto rigoroso del calendario e dei particolari orari (07,00 - 09,00), a cui attenersi per il conferimento dei rifiuti domestici. Prendiamo atto della vostra sensibilità per un 'centro storico più pulito e decoroso', ma non possiamo tacere ed evidenziare che altri sono i veri problemi che affliggono la 'zona pregiata' della nostra città.

Tante volte, ma invano, vi abbiamo scritto ponendo alla vostra attenzione la carente illuminazione, l’inquinamento acustico, la manutenzione stradale, il parcheggio selvaggio nelle ore serali, la presenza di zone maleodoranti con contenitori di rifiuti e bottiglie sparse, il decoro urbano, per non dire dello spopolamento in atto, delle violenze che si verificano frequentemente e tanto altro ancora. Mai abbiamo avuto risposte.

Siamo ancora in attesa di una vostra chiamata, augurandoci che questa missiva non venga cestinata. Avevamo proposto un tavolo di concertazione tra le varie componenti sociali e portatori di interessi, per cercare unitariamente soluzioni credibili e praticabili, al di là di norme ed ordinanze emanate e mai fatte rispettare, data l’attuale carenza di idee e progettualità. Ora ci chiedete 'comprensione e partecipazione' nel non mettere i rifiuti la sera, perché disturbiamo visivamente il passeggio di cittadini e turisti".

Il comitato risponde a questa sollecitazione chiedendo all'amministrazione di garantire "la vivibilità decorosa di una parte del territorio vastese che è lo specchio della città e ha bisogno di un vero interessamento per lo sviluppo armonico e per il miglioramento dell’immagine turistica della nostra città".