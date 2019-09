I bambini di Gissi e Carpineto protagonisti del "Carnevale della tradizione"

Gli alunni e insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Carpineto Sinello e di Gissi dell’ Istituto Omnicomprensivo, hanno scelto come tema per la sfilata di Carnevale “Lu Paies mè-Usi e costumi della tradizione popolare”.

L’idea prende spunto dal Progetto Lettura “Raccontiamoci” che ha come obiettivo la ri-scoperta e la valorizzazione del territorio in cui viviamo. I bambini, sulle note di divertenti canzoni della tradizione locale, hanno sfilato per le vie del proprio paese con costumi tipici abruzzesi e della tradizione contadina cantando e ballando con tanta gioia e felicità nel cuore. Hanno rallegrato passanti ed avventori con lancio di coriandoli e suoni di trombette, tamburelli e organetto coinvolgendo tutti in una allegra e spensierata mattinata carnevalesca.

La Redazione della Scuola