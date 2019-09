Alla scuola dell’infanzia Smerilli il "Carnevale con mamma e papà"

Ieri i bambini della Scuola dell'Infanzia "S.Smerilli" della Nuova Direzione Didattica di Vasto hanno vissuto una gioiosa mattinata festeggiando il Carnevale a scuola con papà e mamma. L'idea è nata dal desiderio delle insegnanti di condividere con i genitori un momento di festa e di allegria al'interno di uno degli ambienti più vissuti e sentiti propri dai bambini, la scuola. I bambini hanno accolto i genitori con filastrocche di carnevale, balli e canzoni ma non sapevano che alla fine ci sarebbe stata una sorpresa anche per loro. I genitori infatti avevano preparato a loro insaputa balletti, canzoni, una scenetta con i burattini e balli di gruppo che hanno sospreso e divertito molto i bambini.

Un'occasione molto piacevole di condivisione scuola-famiglia che dimostra che insieme si può e soprattutto che insegnanti e genitori devono camminare insieme con impegno e passione ogni giorno nel fondamentale percorso di educazione e crescita del bambino. La festa è stata speciale grazie alla partecipazione e alla disponibilità dei papà e delle mamme che hanno saputo mettersi in gioco senza riserve e ognuno con le proprie risorse, per un risultato davvero eccezionale. La mattinata si è conclusa con un buffet, zucchero filato, le mascotte e tanta tanta allegria. Ha portato il suo saluto a tutti i presenti anche il Dirigente Scolastico dott.ssa Concetta Delle Donne, disponibile e partecipativa in ogni occasione.

Le insegnanti della Scuola Smerilli