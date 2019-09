"Visitcostadeitrabocchi": una nuova piattaforma web per il turismo della Costa dei trabocchi

"SE.A.Tour, start-up innovativa che opera nel settore dei Servizi Avanzati per il Turismo, con il sostegno di una rete solidale e di partnerships qualificate, presenta una Piattaforma Web accessibile anche tramite Ipad e Smartphone, finalizzata allo Sviluppo del Turismo Sostenibile e Partecipato sulla Costa dei Trabocchi, venerdì 16 Febbraio alle ore 18.00 presso il Camping Village Grotta del Saraceno a Vasto.

"I consumi turistici - spiega Michele Perrozzi - in Italia (2017) sono stati pari a circa 100 miliardi di euro, con un valore aggiunto generato di oltre 100 miliardi di euro, oltre tre volte quello prodotto nel settore agro-alimentare e oltre quattro volte la ricchezza generata da tessile e abbigliamento. Il numero degli occupati è pari a circa il 13,2% dell’occupazione nazionale.

Il territorio della Costa dei Trabocchi , che comprende non solo la Costa, da Ortona a San Salvo, ma anche l’Interno, con le valli del Trigno e del Sinello ed il Medio Sangro, è ricco di bellezze naturali , culturali, artistiche ed enogastronomiche ed ha tutte le carte in regola per affermarsi definitivamente come Destinazione Turistica a livello internazionale.

Il successo passa anche attraverso la realizzazione di un progetto di turismo partecipato, di condivisione, di conoscenza per migliorare e creare sinergie tra realtà presenti sul territorio.

Attraverso una piattaforma tecnologica Web-based si razionalizza l’informazione, si diffonde la promozione e si concretizza la commercializzazione , creando una rete partecipata e riconosciuta in un brand, che permetta ai soggetti coinvolti, in particolare le piccole e medie imprese solitamente in difficoltà nella gestione di un marketing a livello territoriale, di migliorare la propria visibilità e di esaltare l’identità dei luoghi attraverso sé stessi.

In definitiva, si implementa un Sistema Turismo focalizzato sulla valorizzazione del territorio e della cultura , delle tradizioni, delle produzioni artigianali ed enogastronomiche grazie alla predisposizione di servizi integrati diretti ai turisti ed alla popolazione locale che consentano di conoscere l’offerta ed accedere più facilmente al patrimonio

Informazione , Promozione e Commercializzazione, attraverso nuove modalità attuative e, possono trasformare un Territorio pieno di peculiarità e potenzialità in una Destinazione Turistica di Successo.

