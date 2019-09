Va a mangiare una pizza, ignoti le rubano tutta la spesa in auto

Vanno a mangiare un pezzo di pizza e non ritrovano la spesa in auto. È successo ieri sera a Vasto tra le 20 e le 21 in pieno centro; il ladro (o i ladri) attratto dalla busta della spesa non ha esitato a rompere uno dei finestrini e ripulire il veicolo; il bottino era stato appena acquistato in un noto supermercato di Vasto.

"Ieri sera – racconta a zonalocale.it la vittima del furto, D.M. – dopo aver parcheggiato la macchina di fronte al teatro Rossetti, mi sono recata con mio marito a mangiare una pizza in un locale lì vicino. Una parte della spesa alimentare è rimasta sul sedile posteriore della Kia Picanto in quanto il portabagagli ha poca capienza. Tornando a riprendere l'auto abbiamo trovato il vetro rotto e la macchina ripulita, sedile e portabagagli. Riparare il vetro rotto ci costerà 110 euro, la spesa era di un'ottantina di euro. Tutto questo... per un pezzo di pizza al volo".

Un pericolo sempre presente quello delle spaccate nei confronti delle auto in sosta; il consiglio è non lasciare niente in vista sui sedili. Qualche tempo fa, toccò alla deputata Maria Amato che aveva lasciato una bustina con alcuni regali sul sedile.

"Dopo aver lavorato e fatto la spesa, una pizza al volo per poi tornare a casa è fuori moda in una Vasto irriconoscibile", l'amaro commento di quest'ultima vittima.