Picchiato a sangue dall’ex moglie e da altri due: arresti per tentato omicidio

Era stato brutalmente picchiato dall'ex moglie, dal figlio di lei e da un 45enne con colpi "di inaudita violenza" sferrati anche con una mazza. Oggi, dopo le indagini delle forze dell'ordine, i carabinieri di Montenero di Bisaccia sono risaliti agli autori dell'aggressione ai danni di un uomo del posto arrestandone due e disponendo una misura di divieto di avvicinamento per uno di loro.

"I carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia – ricostruiscono i militari – hanno eseguito due misure di custodia cautelare degli arresti domiciliari e una misura di divieto di avvicinamento, per tentato omicidio in concorso, a carico di tre persone. Le misure, emesse dal Tribunale di Larino, scaturiscono dall’attività investigativa svolta dai militari della Stazione molisana che ha permesso di attribuire inconfutabili elementi di reità a carico di una donna, il figlio e un altro uomo.

Le indagini erano partite da un intervento per una brutale aggressione subìta da un uomo del posto, picchiato dall’ex moglie, unitamente al figlio trentenne di quest’ultima e a un quarantacinquenne, residente in un centro vicino. La vittima era stato pestata dai tre, anche con l’ausilio di una mazza, con colpi sferrati con inaudita violenza.

L’efferata aggressione, cagionata presumibilmente da controversie di carattere familiare, aveva provocato all’uomo ferite talmente serie da costringere il personale di soccorso intervenuto, all’immediato ricovero del malcapitato per le cure del caso. La ricostruzione dei fatti e l’individuazione delle dinamiche dell’accaduto hanno permesso così ai Carabinieri di far emergere le rispettive responsabilità e, quindi, hanno consentito alla competente Autorità Giudiziaria di decidere per le relative misure afflittive".