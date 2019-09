Domani al Politeama Ruzzi il "Concerto d’amore" con Povia

Sarà il cantautore Povia l'ospite più atteso di Concerto d'amore, l'evento che si terrà domani, alle 18, al Politeama Ruzzi di Vasto.

"La manifestazione, organizzata dall'associazione Il Golfo delle idee di Vasto in collaborazione con la Marco Santilli Communication, prevede un contenitore musicale con tanti giovani talenti locali in ambito di canto, ballo e recitazione", si legge in una nota dell'organizzazione. "Chiuderà la rassegna il cantautore Giuseppe Povia con il suo nuovo tour acustico che sta riscuotendo un grande successo in tutta Italia, con cui sta presentando il suo nuovo disco.

Non ci resta che augurarvi un buon ascolto e un buon San Valentino in musica".

Il videomessaggio di Povia per lo spettacolo di Vasto: GUARDA