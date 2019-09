Al Teatro Rossetti masterclass di batteria con Federico Paulovich

Domenica 18 febbraio a partire dalle ore 16:30 il Teatro Rossetti ospiterà il batterista Federico Paulovich.

Celebre in Italia, ma anche all'estero, soprattutto in USA, Cina e Giappone, il giovane professionista terrà una Masterclass focalizzata su una serie di esercizi di studio del metronomo, concepiti per migliorare il timing ed ampliare il vocabolario ritmico/melodico, in un contesto di fraseggio moderno. Molto utile non solo per i batteristi ma per tutti i musicisti.

L'evento organizzato dal Teatro Rossetti e dalla Scuola Civica Musicale sarà aperto a tutti. Per info, prenotazioni e iscrizione alla master, contattare il coordinatore Fabrizio Gammieri (339-1635975).