Le ballerine vastesi della scuola Rassjanka al festival internazionale Tanzolymp di Berlino

Le ragaze vastesi allieve della scuola di danza Rassjanka, sono pronte per partire alla volta di Berlino dove parteciperanno all'International Dance Festival Tanzolymp. L'obiettivo principale del Festival, a cui partecipano solisti, duetti e gruppi provenienti da oltre 40 Paesi, è sostenere e aumentare la popolarità della danza. "Il Centro Studi Danza Rassjanka parteciperà con 28 elementi rappresentando l’Abruzzo a questo ambizioso concorso - anticipa la direttrice della scuola Marina Kozina che ha curato la preparazione con l’insegnante-coreografa Elena Plyushkova -. Per partecipare al concorso abbiamo affrontato precedentemente una selezione, il livello è molto alto e per accedere abbiamo lavorando sodo anche le domeniche, dal mese di novembre” spiega la Kozina. La scuola che ha sede a Pescara e Vasto, negli scorsi anni ha già vinto diversi concorsi, nel 2015 a Lecco, nel 2016 a San Pietroburgo e l'anno scorso ha conquistato il titolo nazionale CSEN di danza.

A Berlino i più piccoli, con età compresa tra 7 e 11 anni presenteranno nella sezione Danza Classica due coreografie, “Danza dei bambini” dal balletto Coppelia e “Butterflies” con le musiche di Strauss, coreografie di Marina Kozina. Nella sezione Danza di Carattere, invece, “Country” e “Danza Messicana”, coreografie di Elena Plyushkova. Il Gruppo è formato da: Giulia Sferrella, Alice Sofia Gabriele, Viola Rosato, Elisa Candido, Francesca Tacconelli, Giorgia Mammarella, Sara Ciccarell, Elena Gentile, Carlotta Cocchini, Elena Gualà, Chiara Angelozzi e Alessandro Pitucci.

Gli studenti dei corsi Intermedio/Avanzato saranno presentati nella sezione di Danza di Carattere con le coreografie “Mazurka” dal balletto Coppelia e “Tarantella”. Il gruppo è formato da: Valentina D'Aversa, Maria Torino Rodriguez, Elena Quagliarella, Francesca De Rosa, Anna Mottula, Sara Carchesio, Ludovica Giorgetta, Alisia Calvano, Asia Giorgetta, Federica Sciascia, Caterina Di Silvestro, Paola Viola, Sharon Sichetti, Sharlotte Pacheco, Elena Marino e Greta Mastrodicasa. Nella sezione Classico danzeranno anche i solisti Valentina D’Aversa, 12 anni, Francesca De Rosa, 16 anni e Federica Sciascia, 19 anni. Nella sezione Danza di Carattere, Solisti sara presente Viola Rosato 8 anni.