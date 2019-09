Comunicazione, eventi e formazione: con Comma puoi "pensare oltre..."

“Il nostro segreto? Lavoriamo con passione ed in modo onesto!”. Comma, la società fondata a Vasto da Antonella e Chiara Valentini, dal 2009 si occupa di comunicazione, eventi e formazione. Tutto in una sola agenzia nel segno di serietà e professionalità, con una grande attenzione al cliente e una spiccata attitudine a risolvere ogni situazione, dalla più semplice alla più complicata.

Da qualche mese Comma ha una nuova sede, in via Giulio Cesare 55 bis a Vasto. Ampi uffici, parcheggio e, soprattutto, aule dedicate alla formazione e disponibili su prenotazione per incontri di ogni genere. Spazi diversificati che cambiano forma e disposizione a seconda delle esigenze. Si possono usare le due aule, Perseo e Cassiopea, avendo a disposizione 30 metri quadri e circa 20 posti a sedere l'una oltre a lavagne, scrivanie e apparecchiature tecnologiche. Oppure l’aula Comma, ampia e luminosa con un ingresso indipendente e fino a 50 posti a sedere.

È qui che si svolgono i corsi di formazione di Comma, ente accreditato presso la Regione Abruzzo. “Siamo presenti nel catalogo riconosciuto dalla Regione con corsi per l’apprendistato, con i corsi per la somministrazione di alimenti e bevande e con corsi di specializzazione vari e in costante aggiornamento”, spiega Antonella Valentini. “Per la formazione a favore delle aziende collaboriamo con diversifondi interprofessionali (come Fondimpresa, Fondoprofessioni, Forte, etc...) che consentono di fare la formazione gratuitamente. Eroghiamo corsi sulla sicurezza nel pieno rispetto della normativa vigente”.

L'altra area in cui Comma opera è la comunicazione: progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, cura dell’immagine integrata aziendale sempre con una grande attenzione ai dettagli. “I nostri servizi sono quelli dell’agenzia pubblicitaria e dello studio grafico. Il primo aspetto che affrontiamo è quello di capire le esigenze del cliente e di tradurle in un progetto. E poi siamo al suo fianco per tutta la durata del progetto stesso”.

All'interno dell'area comunicazione grande importanza è riservata agli eventi aziendali, per i quali Comma può vantare un livello di esperienza e professionalità riconosciuti. “Spesso c’è la tendenza a pensare che un’azienda organizzi solo eventi come convegni o presentazioni di prodotti. Ma oggi qualunque occasione in cui un’azienda parla di sè è un evento unico e deve essere curato nel dettaglio”, spiega Chiara Valentini. Per questo da anni Comma organizza eventi di ogni tipologia in tutto il centro-sud Italia con la consapevolezza che “il nostro cliente deve vedere la qualità in tutto. Dall’ideazione all’allestimento, dall’ufficio stampa alla gestione delle prenotazioni” “Ogni evento, anche quello apparentemente più semplice, è una macchina complessa in cui si fondono tanti meccanismi e interessi diversi, noi siamo registi mai protagonisti degli eventi che organizziamo, i beneficiari finali non devono vedere noi, ma il nostro cliente! In questo facciamo la differenza".

In quasi 10 anni di lavoro sul territorio, Comma ha lavorato con centinaia di aziende di varie dimensioni. “Ci piace essere a disposizione di ogni tipologia di cliente, lavoriamo con la piccola azienda locale e con importanti aziende a livello nazionale e internazionale. Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze del cliente rispondendo in tempi brevi e dedicandoci ad ogni progetto con passione” così da avere sempre “un risultato che soddisfi noi e chi ci ha scelto”.

