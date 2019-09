A Gissi tanto divertimento per la sfilata di Carnevale

Tanto divertimento ieri a Gissi per la festa di Carnevale in paese. Il fantoccio del Carnevale, realizzato dalla Pro Loco di Gissi, che ha organizzato l'evento, è stato portato su un carro lungo le vie del paese con un corteo in maschera a cui hanno partecipato i bambini dell'asilo e della scuola elementare e media insieme tanti cittadini. Con loro anche gli ospiti del centro dell'Istituto San Francesco, con maschera a tema, e i migranti che sono ospiti del centro di accoglienza.

All'arrivo in piazza canti e giochi e l'incendio del fantoccio del Carnevale per concludere la festa. "Ringraziamo tutti i partecipanti a questo appuntamento - dicono gli organizzatori -, l'amministrazione comunale e la protezione civile di San Buono che hanno collaborato affinchè tutto si svolgesse per il meglio".