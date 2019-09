Per Nicola Oliva ritorno a Sanremo: sul palco dell’Ariston insieme a Laura Pausini

Gradito ritorno per Nicola Oliva al Festival di Sanremo. Il chitarrista vastese è stato protagonista nella serata finale con la band che ha accompagnato Laura Pausini nella sua esibizione sul palco dell'Ariston. La Pausini doveva essere tra gli ospiti della prima serata ma un abbassamento di voce l'ha costretta a rimandare di qualche giorno il suo ritorno sul palco che l'ha lanciata nel 1993 con La Solitudine. E così ieri sera, insieme alla sua band, si è esibita nella serata che ha decretato i vincitori finali, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Brani del suo repertorio e immancabile duetto con Baglioni con tanto di telefonata in diretta a sopresa di Fiorello.

Nicola Oliva torna così dopo due anni a suonare a Sanremo. Già nel 2016, sempre insieme a Laura Pausini, era approdato nella riviera ligure [LEGGI]. I prossimi mesi si annunciano impegnativi, visto che c'è il tour mondiale della Pausini alle porte e, per il chitarrista vastese, quella attuale è una fase di maturità artistica in cui sta anche lavorando, insieme ad un team di musicisti, alla produzione di brani per altri artisti. Un percorso in continuo progresso che non può che far piacere a tutti i suoi concittadini che lo seguono sempre con attenzione e affetto.