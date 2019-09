In Seconda categoria "colpacci" di Real Casale e San Buono

La 5ª giornata di ritorno di Seconda categoria (girone F) si apre con il colpaccio del San Buono che ha la meglio sul Palena che fino a oggi ha dominato in largo e lungo il campionato. Vittoria di misura quella dei giallorossi che si impongono tra le mura amiche grazie alla rete di Sambrotta. La formazione di mister Cianciosi sale a quota 22 con il merito di ridurre il vantaggio della capolista sulle inseguitrici che potrebbe pregiudicare la disputa dei play off.

In quest'ottica è ancora più importante la vittoria in extremis del Real Casale nel big match contro l'Odorisiana, seconda forza del campionato. Finisce 2 a 1 per i padroni di casa una gara ricca di emozioni soprattutto nel finale. Lanza aveva aperto le marcature per i giallorossi al 55'st. All'85'st Berko sigla il pareggio che sembra essere il risultato finale, ma al 90'st ci pensa Scardapane a far esplodere la festa.

Resta in scia il Gissi che espugna San Salvo sul finale. Agostino Franchella apre con un rigore, Paglialonga pareggia per la Sansalvese e Fitti sigla il definitivo 2 a 1 al 44'st.

Il Carunchio torna a sorridere con una prestazione convincente: 4 a 2 al Quadri. Il goleador Buba ne segna due, Antonio Ritrivi e Diego Marianacci uno a testa.

La domenica delle vastesi si chiude con la sconfitta della Virtus Tufillo nella gara interna contro il lanciato Di Santo Dionisio. Per i padroni di casa segna Marzocchetti su rigore; un altro penalty viene sbagliato sul finale dagli ospiti.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Civitellese - Atletico Roccascalegna 0-3

Virtus Tufillo - Di Santo Dionisio 1-2

Sansalvese - Gissi 1-2

Real Casale - Odorisiana 2-1

San Buono - Palena 1-0

Carunchio - Quadri 4-2

Riposano Dinamo Roccaspinalveti e Villa S. Maria

LA CLASSIFICA

Palena 48



Odorisiana 44

Real Casale 37

Gissi 33

Di Santo Dionisio 32



Sansalvese 25

Quadri 23

Carunchio 23

San Buono 22

Dinamo Roccaspinalveti 15

Atletico Roccascalegna 12



Virtus Tufillo 10

Villa S. Maria 7



Civitellese 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Real Casale

Di Santo Dionisio - San Buono

Gissi - Civitellese

Odorisiana - Dinamo Roccaspinalveti

Palena - Villa S. Maria

Quadri - Sansalvese

Riposano Atletico Roccascalegna e Virtus Tufillo