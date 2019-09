Il Chieti non fa sconti: 3 a 1 al San Salvo. Doppio Pendenza fa felice il Cupello

Mister Gelsi deve rivedere il reparto offensivo vista l’assenza di Dema e il rientro di Molino dopo un lungo stop che lo costringe a partire dalla panchina. La prima parte di gara non regala grossi sussulti ma al 22’ alla prima conclusione in porta i locali si portano avanti con Costantini che raccoglie un cross di Bordoni e calcia dove Cialdini nulla può.

Dopo una bella combinazione con Catalli, Bordoni calcia alto mentre sull’altro fronte ci prova il San Salvo con una punizione di Polisena deviata in angolo dal numero 1 locale.

Al 38’ ancora San Salvo pericoloso sugli sviluppi di un corner ma la conclusione di Polisena viene respinta dalla difesa. Nella ripresa dopo 9’ gli ospiti pervengono al pareggio con Caprarola che deposita in rete un assist di Di Pietro. Al 61’ bella palla di Selvallegra per Catalli ma Cialdini è bravo a negare il gol. Qualche minuto dopo i biancazzurri si rendono pericolosi con un tiro del neo entrato Molino che termina fuori. A tre minuti dal termine l’episodio che cambia il match: Izzi commette fallo in area, il direttore di gara tra le proteste ospiti assegna il rigore. Dagli undici metri Catalli non sbaglia e realizza il 2-1. Nei minuti di recupero Simonetti con un tiro da fuori area firma il 3-1 finale. Domenica prossima sfida delicatissima per il San Salvo che riceverà il River Chieti.

Nella partita tra le mura amiche il Cupello si sbarazza dell'Amitermina per 2 reti a 0. Decisivo Pendenza che mette a segno la doppietta personale: prima all'11' trasforma un rigore (contestato dagli ospiti), poi al 61'st raddoppia imbeccato da Tucci. La formazione di mister Carlucci resta un gradino sopra alla zona play out (lontana 3 punti).

Nella prossima giornata il Cupello andrà a Penne, il San Salvo rinnoverà la sfida con i teatini ricevendo il River Chieti.

L'8ª GIORNATA DI RITORNO

Acquaesapone - Penne 0-1

Chieti - San Salvo 3-1

Cupello - Amiternina 2-0

Martinsicuro - Capistrello 4-2

Montorio - Renato Curi Angolana 2-1

Paterno - River Chieti 4-1

Real Giulianova - Miglianico 1-0

Sambuceto - Alba Adriatica 0-1

Torrese - Spoltore 1-2

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 56

Martinsicuro 49

Chieti 48

Paterno 47

Spoltore 42

Torrese 37

Capistrello 37

Alba Adriatica 36

Sambuceto 35

Renato Curi Angolana 35

Acquaesapone 32

Penne 31

Cupello 28

Montorio 25

Amiternina 22

River Chieti 20

Miglianico 17

San Salvo 15

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Paterno

Amiternina - Montorio

Capistrello - Real Giulianova

Chieti - Martinsicuro

Miglianico - Acquaesapone

Penne - Cupello

Renato Curi Angolana - Torrese

San Salvo - River Chieti

Spoltore - Sambuceto