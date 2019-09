Eolico off-shore in Adriatico, nuovo progetto in arrivo

Mentre nell'entroterra vastese si procede all'installazione dei due impianti di Torrebruna, torna d'attualità l'eolico off-shore nel mar Adriatico. Il progetto riguarda le coste pugliesi al confine con il Molise, precisamente quelle dei comuni di Lesina, Serracapriola e Chieuti.

A presentare il progetto è stata la Trevi Energy Spa di Cesena. La concessione demaniale marittima richiesta ha una durata di 25 anni. Il parco "Lesina" da poco meno di 200 Mw complessivi prevede 60 pale eoliche da 3,3 mw. L'altezza massima prevista delle torri è di 150 metri (più 135 nascosti sott'acqua). Il progetto è stato presentato nel novembre scorso e interesserà il Molise per il passaggio dei cavi.

Nel 2009 il dibattito sull'eolico in mare interessò anche i comuni costieri abruzzesi. La milanese Effeventi aveva in progetto di realizzare il primo parco off-shore d'Italia al largo di Petacciato: 54 pale da 80 metri l'una in un'area di 70mila metri quadri per 60 anni. Forte l'opposizione di associazioni, Comuni (compresi Vasto e San Salvo) e alla fine Non se ne fece nulla: il Tar accolse le richieste di Province, Regione Molise e diversi comuni della zona.