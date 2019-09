Carnevale: corteo per le strade di Vasto e festa finale in piazza

Il vento e le basse temperature non hanno fermato il programma della festa di Carnevale in programma oggi a Vasto. Il corteo del Vasto Street Carnival è partito dalla villa dinamica "Falcone e Borsellino". Tanti i partecipanti come i carri preparati da associazioni, parrocchie e cittadini.

Per garantire che tutto si svolga senza problemi, sono presenti gli agenti della polizia municipale, i volontari della protezione civile e della Croce Rossa.

All'arrivo in piazza Rossetti previsto per le 16, i carri sono stati presentati da Nicola Cedro. Poi spazio al divertimento con animazione, giochi, balli e artisti di strada.