Beneficenza, a San Salvo "Una pizza per un sorriso"

Un aiuto concreto per i bambini del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Pescara. È questo l'obiettivo della cena di beneficenza “Una Pizza per un sorriso”, organizzata per venerdì 16 febbraio, alle ore 20, dal Lions Club San Salvo, in collaborazione con l'associazione "Lory a colori".

Tutti sono invitati a partecipare, per trascorrere una serata conviviale che potrà essere di aiuto a tanti. L'invito è rivolto soprattutto alle famiglie, poiché la serata promette di far divertire grandi e piccini, grazie ai quiz di "dottor why" e a Roberta Mininni che intratterrà i bambini con l'arte terapia.

Tutto ciò che i bambini presenti alla serata creeranno, dai disegni, alle favole, sarà poi donato ai piccoli degenti del reparto oncologico. L'appuntamento è al Kartodromo pista fluida di San Salvo, dove si potrà gustare una buona pizza con menù fisso, al costo di 20€ per gli adulti e 10€ per i bambini.

Ufficio Stampa Lions Club San Salvo