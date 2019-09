Ancora una stop per la San Gabriele che cade in casa della capolista

Pronostico della vigilia rispettato a Manoppello dove la MadoGas San Gabriele ha perso 3-0 contro la Do.Gi. Gioielli Arabona, capoclassifica del campionato di serie C. Per la squadra allenata da Peppe Del Fra, che non vince da quattro giornate, era una sfida che si annunciava complicata in partenza visto che le avversarie viaggiano spedite con 15 vittorie su 15 partite e appena 8 set lasciati agli avversari fino a questo momento. Il punteggio finale, 25-18/25-17/25-21, evidenzia la differenza di valori tra le due compagini, ma Miscione e compagne sono comunque riuscite a disputare una partita di orgoglio, soprattutto dopo l'ultima pesante sconfitta casalinga.

Ne è consapevole anche Del Fra che a fine partita ha commentato: "Ho visto la mia squadra desiderosa di far bene, più attenta e determinata rispetto alle ultime uscite, ma ancora in difficoltà sulla gestione di alcuni momenti della gara. Questa non era una gara facile da vincere ma spero che, dopo questi segnali, si possa tornare in palestra tutti con il piglio giusto, visto che abbiamo tutto il tempo necessario per lavorare al fine di raggiungere i nostri obiettivi".