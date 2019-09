Vasto Basket, Gesmundo: "Con Torre Spes sfida da non prendere sottogamba"

Torna in campo la BCC Ge.Vi. Vasto Basket che, domenica 11 febbraio alle 18, ospiterà il Torre Spes per la terzultima giornata della prima fase del campionato di serie C silver. . A guardare la classifica, con i biancorossi primi della classe insieme al Magic Chieti, e gli ospiti lontani sedici punti, verebbe da pensare ad un pronostico scontato. "Ma in campo vanno i giocatori, non la classifica - commenta coach Giovanni Gesmundo a Zonalocale alla vigiglia della sfida - quindi dovremo essere a bravi a non sottovalutare niente. Anche perchè - sottolinea il tecnico pugliese - Torre Spes ha tre giocatori che se si infiammano sono difficili da arginare".

Per questo Ierbs e compagni dovranno essere bravi "a indirizzare sin da subito la partita con un buon approccio così da non far prendere fiducia agli avversari". La Vasto Basket viene da una straripante vittoria in casa del Basketball Teramo che ha fatto dimenticare la sconfitta patita a Termoli. Sarà importante, ora, riuscire a mantenere la testa della classifica così da poter approcciare la fase a orologio con il miglior piazzamento possibile.

E per farlo serviranno i due punti nella sfida di domani con Torre Spes e poi contro Silvi e Mosciano. Un passo alla volta nella consapevolezza che la stagione è stata fin qui più che positiva. "Siamo in ballo e vogliamo ballare - dice sorridendo Gesmundo -. Domani contiamo di fare una buona gara stando attenti a non prendere sottogamba in nostri avversari". C'è da star certi che sarà così anche perchè il gruppo biancorosso ha dimostrato nel corso delle settimane costanti progressi che ha contribuito anche a far crescere l'entusiasmo di un pubblico sempre più numeroso sugli spalti del PalaBCC.