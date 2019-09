Spadaccini: "Declassato il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Vasto"

Declassata la gastroenterologia dell'ospedale di Vasto. Quella del San Pio da Pietrelcina "era l'unica gastroenterologia in Abruzzo ad avere posti letto e ricoveri per acuti. Ora è stata declassata da unità operativa complessa a unità operativa semplice e, di conseguenza, verranno eliminati i posti letto". Nella conferenza stampa del Comitato per la tutela dell'ospedale di Vasto, Antonio Spadaccini, che è stato a lungo primario di quel reparto, torna a lanciare l'allarme sui tagli imposti dalla Regione alla sanità del Vastese.

Nell'incontro che una delegazione del comitato ha avuto con il direttore generale della Asl., Pasquale Flacco, "il direttore - racconta Spadaccini - si è impegnato ad attivare presto l'Osservazione breve intensiva: sembra che arrivino 5-6 infermieri, mentre il personale medico è già sufficiente".

Su queste questioni e sulla sala emodinamica promessa dall'assessore regionale Silvio Paolucci, ecco l'intervista video a Spadaccini.