Per la MadoGas San Gabriele trasferta difficile in casa della capolista Arabona

Trasferta proibitiva per la MadoGas San Gabriele che, questa sera alle 18, scenderà in campo a Manoppello contro la Do.Gi. Gioielli Arabona, prima in classifica nel girone A del campionato di serie C. Il calendario non è amico della squadra di Peppe Del Fra che va in cerca di riscatto dopo tre sconfitte consecutive. L'Arabona sta marciando spedita in testa e, nel cammino verso il salto di categoria, sembra avere tutta l'intenzione di non fermarsi davanti a nulla.

In questa seconda giornata del girone di ritorno Miscione e compagne dovranno comunque provare a rialzare la testa, soprattutto dopo l'ultima prova casalinga che, oltre al risultato negativo, è stata caratterizzata da una prestazione sottotono dellla squadra.

Per questo Del Fra in settimana ha lavorato tanto sull'atteggiamento in campo delle sue giocatrici, chiamate oggi a disputare una prova di carattere con la consapevolezza che comunque ogni partita ha una storia a sè e lo sport può regalare spesso risultati imprevedibili.

"Si tratta di un incontro - dice il tecnico vastese alla vigilia - sicuramente difficile, contro una squadra che viaggia con un ritmo impressionante e certamente non disposta a farci regali. Mi aspetto una prestazione dignitosa delle mie ragazze, con la voglia di combattere su ogni azione co la stessa grinta e determinazione che riescono ad esprimere quando la posta in palio e' difficile da raggiungere".