Il Futsal Vasto pareggia a Tollo, per l’Eurogames Cupello finalmente una vittoria

Giornata positiva per le due formazioni del territorio impegnate nel girone B del campionato di serie C2 di calcio a 5. Il Futsal Vasto, che punta ad un posto nei playoff, ha conquistato un punto a Tollo. L'Eurogames Cupello è riuscito a conquistare una vittoria dopo 3 mesi e mezzo dall'ultima volta e riprende morale per tentare di schiodarsi dall'ultimo posto in classifica.

Futsal Tolllo - Futsal Vasto 4-4

Inizio da incubo per i biancorossi che vanno sotto di due gol nei primi dieci minuti. Ci pensa Orticelli, con una doppietta, a riportare la situazione in parità per il 2-2 con cui si va al riposo. Nella ripresa il Futsal Vasto passa in vantaggio con Di Donato al 38'. Ma il Tollo non ci sta e riesce a ribaltare il punteggio sul 4-3. È ancora Di Donato, dopo l'ultima rete tollese, a segnare per i biancorossi siglando il 4-4. A quel punto sale sugli scudi Di Pardo, che para due tiri liberi, e nel finale la squadra di mister Rossi potrebbe anche trovare il gol della vittoria ma manca di concretezza. Finisce 4-4 con un punto che muove la classifica e fa morale.

Eurogames Cupello - Futsal Ripa 8-5

Con una prestazione sopra le righe, in cui finalmente è venuto fuori il vero valore della squadra, l'Eurogames Cupello conquista tra le mura amiche una vittoria per 8-5 che riporta gli orange in corsa per abbandonare l'ultimo posto della classifica del girone visto che il Doogle e il Casoli ora sono distanti rispettivamente 3 e 9 punti e, negli scontri diretti, la squadra di mister Conti potrà provare a giocarsi le sue carte. La sfida contro il Futsal Ripa si è messa subito bene per la squadra cupellese, avanti per 4-0 con la tripletta di Molisani e il gol di Marchetta. Gli ospiti accorciano con Luciani e, sul finire di tempo, il portiere cupellese Grasso neutralizza un tiro libero impedendo agli ospiti di accorciare le distanze. Nel secondo tempo, però, c'è la reazione del Ripa, che segna con Salvagno e Zazzara (4-3) prima che Pagani, oggi insuperabile in difesa, segni il 5-3. Gli ospiti accorciano di nuovo con Zazzara, ma Molisani riporta subito a due i gol di distanza (6-4). Il Cupello segna il 7-4, il Ripa va ancora in gol ma poi i padroni di casa scrivono i titoli di coda con il gol dell'8-5 ancora con Molisani che porta a sei gol il suo bottino di giornata.

La 16ª giornata

Delfino C5 - Paul Merson 1-9

San Vito - Casoli 7-1

Centro Sportivo Teatino - San Pietro Tollo 4-2

Riposo: Doogle

La classifica: 40 Paul Merson; 26 Centro Sportivo Teatino; 24 Delfino C5; 23 San Vito, Futsal Vasto; 22 San Pietro Tollo, Futsal Tollo, Futsal Ripa; 10 Casoli;9 Doogle; 6 Eurogames Cupello