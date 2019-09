Dalla Corea...ai cinghiali. Un anno raccontato ne La Štorie di Fernando D’Annunzio

Venti strofe per raccontare con ironia un anno di avvenimenti. Torna anche quest'anno La Štorie scritta da Fernando D'Annunzio che, insieme al circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate, dal 1995 porta avanti questa bella tradizione popolare vastese che affonda le radici nel tempo.

“La Štorie - si legge nella presentazione che accompagna il testo - è un canto tradizionale carnascialesco vastese, che prende origine e ispirazione dai cantastorie medievali. È un canto il cui testo, in dialetto, viene riscritto ogni anno da Fernando D’Annunzio, ultimo autore dal 1995, e consiste nella narrazione, a volte in chiave scherzosa, dei fatti accaduti durante l’anno trascorso tra un Carnevale e l’altro, trattando argomenti vari: da quelli internazionali e nazionali a quelli prettamente locali. L’autore non dice, ma mette in versi, rima, metrica e musica, la voce del popolo “vox populi”, voce che narra, loda, critica, denuncia, senza voler essere di parte e senza voler offendere alcuno... e, nel caso, come si suol dire: ogni eventuale riferimento è puramente casuale.

Il testo [CLICCA QUI]

Dopo aver concluso la stesura del testo D'Annunzio ha guidato le prove dei cantori in attesa degli appuntamenti del Carnevale. "Saremo domenica mattina, dopo la messa delle 11, a Santa Maria del Sabato Santo. Nel pomeriggio parteciperemo al Carnevale cittadino in centro storico. Altre tappe le faremo poi martedì pomeriggio. L'impegno - commenta D'Annunzio - c'è sempre e voglio esprimere il mio grazie ai cantori guidati dal presidente Giovanni Salvatorelli e ai musicisti con un saluto speciale al nostro amico Carmine D'Ermilio, animatore da sempre del gruppo, che in questo periodo è in convalescenza".