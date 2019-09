Arriva il 45° Carnevale Scernese: "Sarà un’edizione unica per partecipazione e bellezza"

"Candidiamo il Carnevale di Scerni a diventare evento di punta di questa festività nel panorama abruzzese considerata la numerosa presenza di numeri a piedi in maschera, bande, balli e carri allegorici. Quest'anno siamo pronti con una lunga sfilata composta di ben 17 soggetti allegorici tanto da trasformare il paese di Scerni in una grande festa di Carnevale". C'è grande attesa in paese per l'edizione 2018 del Carnevale Scernese, la 45ª della storia.

In prima linea, come sempre, c'è l'associazione Carnevalari Scernesi che, già da settimane, stanno lavorando per allestire i carri e curare ogni dettaglio della grande festa del martedì grasso. L'appuntamento è per il 13 febbraio a partire dalle 14.30 con l'inizio della sfilata che attraverserà poi tutto il paese. In caso di maltempo la sfilata sarà poi rinviata a domenica 17 febbraio.

Questa mattina l'appuntamento è stato presentato ufficialmente in Municipio, alla presenza degli amministratori comunali e dei soci dell'associazione. "Ringrazio tutti coloro che con passione e onore portano avanti una tradizione storica che caratterizza la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Alfonso Ottaviano -. Siamo alla 45ª edizione e l'amministrazione continua a credere in questo evento mettendo a disposizione mezzi, spazi e risorse affinché si possa tramandare e far crescere un Carnevale che ormai richiama famiglie e visitatori da tutto il circondario".

Tanti i volontari che si stanno adoperando per la buona riuscita del Carnevale. "Questa edizione - dichiarano Ottavio Ubaldi e Enzo Del Plavignano, promotori del carnevale scernese -, sarà unica nel suo genere e storica sia per la numerosa presenza dei carri allegorici sia per la loro bellezza. Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che hanno lavorato tutte le sere presso la rimessa comunale e le attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione del nostro Carnevale. Vi aspettiamo martedì 13 febbraio a Scerni per trascorre un pomeriggio pieno di divertimento, maschere, colori e tanta allegria".