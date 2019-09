"Con il nostro impegno cerchiamo di far vivere il quartiere Sant’Antonio Abate"

Da 24 anni, insieme al poeta Fernando D'Annunzio, mantengono viva una delle tradizioni più antiche della città, quella de La Štorie di Carnevale [LEGGI - GUARDA IL VIDEO].

Ma per i soci del circolo socio-culturale Sant'Antonio abate, che ha sede nell'omonimo quartiere di Vasto, quello del periodo carnevalesco è solo uno dei tanti appuntamenti in cui sono coinvolti durante l'anno. Un'associazione storica, sorta quando il quartiere Sant'Antonio Abate era molto meno abitato di oggi e che, con tanto impegno, cerca di essere un punto di riferimento per le centinaia di famiglie che vivono nei dintorni.

È il presidente dell'associazione, Giovanni Salvatorelli, a lanciare un appello alle istituzioni, affinchè dedichino maggiore attenzione a questa zona della città, e ai residenti, in particolare ai giovani, affinchè si lascino coinvolgere nelle tante iniziative promosse.