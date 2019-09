Tutto pronto per la 13ª edizione del "Trofeo Carnevale" a San Salvo Marina

A San Salvo proseguono febbrilmente i preparativi per l’edizione numero 13 del Trofeo Carnevale che sancirà l’apertura della stagione su strada per il ciclismo amatoriale in Abruzzo in data 11 febbraio.

Una prestigiosa manifestazione (patrocinata dall’amministrazione comunale sansalvese e sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise) a coronamento degli sforzi profusi dal Velo Club San Salvo con tutte le proprie risorse a disposizione con la novità del circuito di gara di 4,5 chilometri in senso antiorario e traguardo fissato in via Berlinguer causa il restyling della viabilità sul lungomare sansalvese.

Come tradizione, il simbolo della Coppa Carnevale è rappresentato dal trofeo che viene assegnato alla squadra più numerosa: per il terzo anno di fila è finito nelle mani del Team Naturabruzzo di Alessandro Masciulli.

Il Trofeo è sponsorizzato dalla Farmacia Di Nardo del dottor Angelo Labrozzi: chi lo desidera, può ammirarlo presso la vetrina della farmacia a San Salvo in Corso Garibaldi. Il ristorante-bar Agrimare è confermato il quartier generale di tutta la manifestazione (ritrovo alle 7:30) per la verifica iscrizioni e il post gara.

Due le partenze: alle 9:30 per i master 5-6-7-8 e le donne (11 giri), la seconda a seguire per élite sport e master 1-2-3-4 (12 giri). Il comitato organizzatore invita i partecipanti ad effettuare in congruo anticipo la pre-iscrizione seguendo la procedura tramite il sito www.veloclubsansalvo.it. La quota di iscrizione è di 10 euro con l’aggiunta di 2 euro per il chip.

Rispetto alle precedenti edizioni, non è previsto il pacco gara ma ad ogni partecipante sarà consegnato un numero per la lotteria di fine giornata prevista nel corso della cerimonia di premiazione.

Luca Alò