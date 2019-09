Tappa a Vasto per la Bunge Ravenna, Marco Vitelli: "Per noi fase importante della stagione"

Tappa a Vasto questa mattina per la Bunge Ravenna, formazione che milita nella Superlega di volley, il massimo campionato italiano, dopo la vittoriosa trasferta in casa del Castellana Grotte. I ravennati hanno fatto sosta in città per una seduta di allenamento nelle strutture del Centro Sportivo San Gabriele prima di pranzare e poi riprendere il viaggio verso casa. Ad accogliere la squadra c'erano gli appassionati di pallavolo, tra cui tanti dirigenti, tecnici e giovani atleti dell'Enjoy Volley, società di pallavolo vastese, che hanni osservato con attenzione la seduta di allenamento diretta da coach Soli e dal suo staff. A curare l'organizzazione di questa toccata e fuga della Bunge Ravenna il vastese Dario Da Roit.

Non sono mancati foto e autografi e selfie con i campioni della serie A. Tra i più richiesti non poteva che esserci Marco Vitelli, giocatore di Paglieta classe 96 che ormai da quattro anni milita nella massima serie della pallavolo italiana. A lui, che a Vasto ha tanti amici nel mondo della pallavolo e del beach volley, abbiamo chiesto di analizzare il momento che sta vivendo la sua squadra che, nel cammino verso un posto ney playoff, domenica affronterà un'altra trasferta importante a Latina.