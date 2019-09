Operata d’urgenza la donna investita a Vasto

E' stata operata d'urgenza la donna investita ieri in viale Perth, a Vasto. Dopo un primo ricovero all'ospedale San Pio, la pensionata di 83 anni è stata trasferita ieri pomeriggio in eliambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove i medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento di ricomposizione delle fratture riportate nell'impatto.

La donna era stata investita ieri mattina da un'auto sulla circonvallazione Istoniense, nel tratto che prende il nome di viale Perth. Così, in un comunicato stampa, ha ricostruito i fatti il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro: "Alle ore 10.30 circa una pattuglia della polizia locale interveniva in Viale Perth per un investimento di pedone. Il pedone, una donna, D.M.A, nella circostanza stava attraversando la strada nel mentre la conducente di una autovettura Volkswagen golf, T.L., proveniente da via Sant'Onofrio, la colpiva proiettandola violentemente sulla strada. Il pedone riportava lesioni e veniva trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vasto mediante una autoambulanza giunta prontamente sul posto. I rilievi del sinistro venivano effettuati dalla pattuglia della polizia locale, mentre una pattuglia dei Carabinieri si occupava della viabilità del traffico veicolare".