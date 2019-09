M5S: "Estrarremo a sorte tra studenti e disoccupati i nomi degli scrutatori"

Il Movimento 5 Stelle estrarrà a sorte i nomi dei 10 scrutatori che la Commissione elettorale del Comune di Vasto ha chiesto ai pentastellati di nominare.

"È notizia di stamattina - si legge in un comunicato del M5S - che la Commissione Elettorale ha comunicato ai nostri portavoce in Comune Marco Gallo e Dina Carinci di individuare 10 nominativi, tra quelli iscritti all'alb­o, per coprire parte dei circa 170 scrutatori necessari nelle sezioni elettorali di Vasto in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

Il M5S Vasto rifiuta questa logica di decisione discrezionale affidata ai politici e continuerà a seguire la strada del buon senso e della massima serietà, procedendo all'estrazione pubblica di questi nominativi.

E' per questo che invitiamo (come in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016) tutti i cittadini vastesi disoccupati o studenti iscritti all'albo degli scrutatori a presentarsi domenica 11 febbraio, dalle ore 16, presso il nostro nuovo infopoint in piazza Rossetti numero 32 al fine di partecipare a un'estrazione pubblica per definire i 10 scrutatori assegnati al nostro gruppo consiliare.

Ulteriore requisito necessario sarà il divieto di parentela con gli esponenti del Consiglio comunale e/o esponenti politici locali in carica, oltre che il divieto per chi abbia già svolto l'incarico da

scrutatore per due volte.

Come per l'ultima consultazione elettorale, procederemo a registrare il tutto con una diretta sulla nostra pagina facebook.