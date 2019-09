"Parlami d’amore", a palazzo Mattioli la mostra fotografica dell’Anffas

Taglio del nastro ieri pomeriggio a palazzo Mattioli, in corso de Parma a Vasto, per la mostra fotografica Parlami d'Amore a cura dell'Anffas di Vasto. Gli scatti del fotografo Costanzo D'Angelo ritraggono i ragazzi dell'associazione vastese in momenti di vita quotidiana: i giochi, la lettura, lo sport, lo studio, il divertimento, la musica e anche la vita all'Università.

“Un modo per raccontare i nostri ragazzi senza pietismo, ma con la gioia di vivere che loro hanno dentro - spiega la Presidente dell'Anffas di Vasto Paola Mucciconi -. Stiamo parlando di persone che come tutti hanno diritto alla vita, alla gioia, all'amore”. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Vasto Francesco Menna e l'assessore alle politiche sociali Lina Marchesani. Entrambi "hanno ringraziato l'Anffas e tutti i sostenitori dell'Associazione per il lavoro che svolgono sul territorio e dato il pieno sostegno dell'Amministrazione che sta lavorando con Anffas ed altre Associazioni anche per la realizzazione di una spiaggia per persone disabili".

All'inaugurazione hanno preso parte anche molti Dirigenti delle scuole di Vasto che hanno accettato con interesse di far partecipare i ragazzi delle scuole alla visita della mostra con una media di 5 classi al giorno. Durante l'evento è stato presentato il Calendario 2018 della BCC della Valle del Trigno e della omonima Fondazione che quest'anno hanno avuto come partner l'Anffas e insieme all'Associazione hanno trattato il tema del “Progetto di vita” e il “Dopo di noi”.

Ad accompagnare la piacevole serata l'eccellente esibizione musicale di 2 docenti del Liceo Musicale Mattioli di Vasto, Maria Del Bianco al pianoforte e Federico Orlando al violoncello e di una allieva, Chiara Muratori, una giovane e talentuosa soprano.

La mostra, che al suo interno presenta anche i lavori artistici dei ragazzi dell'Anffas (tele, dipinti, maschere di carnevale, mosaici e altro), resterà aperta al pubblico fino al 13 febbraio tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. Inoltre, ci saranno due appuntamenti pomeridiani: l'11 febbraio dalle ore 18.00 “Love Theme” esibizione musicale e il 13 febbraio dalle 18.00 lettura di brani d'amore a cura di Patrizia Angelozzi, accompagnata dalla violinista Anita Forgione.

La mostra Anffas “Parlami d'amore” è un inno alla vita, un riconoscimento del lavoro svolto dall'Associazione, dalle famiglie, dai ragazzi speciali, un modo per far conoscere alla città il mondo ricco d'amore, di speranza e di voglia di raccontare la vita dell'Associazione Anffas.