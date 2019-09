Incidente: 7 feriti sull’A14. Traffico bloccato due chilometri di coda

Sette feriti, di cui due più gravi, ma non in pericolo di vita. È il bilancio di un tamponamento avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A14, tra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro.

L'incidente è avvenuto alle 16.20 al chilometro 434 della corsia sud, in un tratto in cui, per lavori in corso, è previsto il doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Automobilisti in transito raccontano di aver visto un uomo adagiato a terra, ma cosciente.

Nel pomeriggio si sono formati "due chilometri di coda, in aumento - segnala la Società Autostrade - tra Val di Sangro e Vasto nord verso Bari ed 1 km di coda, tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione Pescara. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari".