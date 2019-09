Il cardinale Menichelli a Vasto per la festa della Madonna di Lourdes

Sono iniziate martedì scorso, nella parrocchia di San Giuseppe a Vasto, le celebrazioni in onore della Madonna di Lourdes di cui l'11 febbraio si celebra la solennità. Domenica sera sarà il cardinale Edoardo Menichelli, già arcivescovo di Chieti-Vasto, a presiedere la messa delle 17.30 seguita dalla processione per le vie del centro storico con la statua della Madonna e illuminata dalla luce delle fiaccole. In questi giorni nella concattedrale è Padre Sandro Pagnotta, domenicano della Basilica di San Nicola di Bari, a guidare le catechesi delle ore 17.30.

Venerdì 15 febbraio, alle 15, ci sarà una santa messa dedicata al gruppo Unitalsi di Vasto. Sabato 10 febbraio, alle 17.30, dopo il rosario ci sarà la testimonianza del professor Roberto Cipriani, ordinario di sociologia all'Università Roma 2. Domenica pomeriggio, alle 15, ci sarà un momento dedicato ai bambini, con la marcia della pace alle 15.30 seguita dal lancio di palloncini. Alle 17 la preghiera con il gruppo dei Pellegrini di San Nicola, alle 17.30 la messa presieduta dal cardinale Menichelli e, alle 19, la processione aux flambeaux.