Si aggrava la donna investita in viale Perth: trasportata a Chieti

E' stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Chieti D.M.A., la donna investita in viale Perth questa mattina a Vasto. Stava attraversando quando è stata colpita da una Volkswagen Golf guidata da T.L., un'altra donna residente in città.

L'investita ha riportato la frattura di uno degli arti inferiori. Il primo a portare i soccorsi alla donna è stato un infermiere di passaggio che si è fermato ed è sceso per aiutarla.

La stessa è poi stata trasportata al San Pio da Pietrelcina dall'ambulanza del 118. Sul posto, per i rilievi di sorta, i vigili urbani di Vasto.

La ricostruzione dei fatti - Così, in una nota, ricostruisce i fatti il comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro: "Alle ore 10.30 circa una pattuglia della Polizia Locale interveniva in Viale Perth per un investimento di pedone. Il pedone, una donna, D.M.A nella circostanza stava attraversando la strada nel mentre la conducente di una autovettura Volkswagen golf T.L., proveniente da via s. Onofrio, la colpiva proiettandola violentemente sulla strada. Il pedone riportava lesioni e veniva trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vasto mediante una autoambulanza giunta prontamente sul posto. I rilievi del sinistro venivano effettuati dalla pattuglia della polizia locale, mentre una pattuglia dei Carabinieri si occupava della viabilità del traffico veicolare".