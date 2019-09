Al D’Avalos il fascino dell’arte tridimensionale con Start 2018

Sarà a palazzo d'Avalos fino al 24 febbraio l'esposizione di sculture di Start 2018, Festa Internazionale della Scultura Contemporanea. In questo periodo in 20 Paesi del mondo e in 90 luoghi gli appassionati di scultura si sono ritrovati per condividere la loro passione per l'arte tridimensionale. A Vasto l'appuntamento è stato curato dallo scultore Giuseppe Colangelo, che ha riunito tante opere realizzate dagli scultori d'Abruzzo e delle regioni limitrofe con uno spazio speciale dedicato agli studenti dei licei artistici.

E tanti studenti, dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori, stanno visitando l'esposizione di Start 2018 ospitata nella pinacoteca di palazzo D'Avalos, guidati da Colangelo e dai ragazzi del Liceo Artistico di Vasto. "L’obiettivo principale di sculpture network è di rendere l’arte tridimensionale più visibile e di migliorare le possibilità di networking tra tutti coloro che apprezzano questa forma d’arte", si legge nella presentazione della mostra.