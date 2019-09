A Vasto approda il tiro sub con Domenico Esposito, direttore tecnico della nazionale italiana

La piscina del Nuovo Centro Benessere a Vasto ha ospitato, domenica 4 febbraio, un nuovo prestigioso appuntamento formativo promosso dall’Apnea Team Abruzzo. Nell’impianto di via S. Onofrio, infatti, è giunto il DT della nazionale italiana di tiro subacqueo, Domenico Esposito, accompagnato da Vincenzo Ferrante, allenatore FIPSAS e presidente dell’Astrea Latina, e Francesco Desiderio, atleta della società laziale, per uno stage incentrato sulla conoscenza delle specialità deltiro al bersaglio subacqueo: tiro libero, biathlon, super biathlon e staffetta.

Una giornata intensa dedicata all’apprendimento di tutte le tecniche e i segreti di questa disciplina, sotto la guida di eccellenti preparatori che non hanno lesinato insegnamenti e suggerimenti dinanzi a una platea che si è mostrata attenta ed affascinata da questa nuova sfida,

Dalla sistemazione dell’area di gara all’assetto di tiro in acqua, dall’uso del fucile specifico per tali competizioni alle norme tecniche, lo stage non ha tralasciato alcun aspetto della disciplina.

Sulla scia del riscontro molto positivo ottenuto domenica, per tutti gli appassionati di apnea, pesca subacquea e per chiunque voglia avvicinarsi a questo sport, l’Apnea Team Abruzzo organizza, per il 25 febbraio prossimo venturo, sempre nella piscina del Nuovo Centro Benessere, un Open day gratuito ed aperto a chiunque (tutte le attrezzature saranno messe a disposizione dal Team) dedicato alla promozione del tiro subacqueo.

INFO

• apneateamabruzzo@gmail.com

• facebook.com/apneateamabruzzo

• Domenico 347-8032458