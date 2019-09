Verso le elezioni: il dibattito con Castaldi, Ciarallo e Sigismondi

Primo appuntamento di Zonalocale verso le elezioni politiche del 2018. Con una serie di confronti settimanali presenteremo i candidati alla Camera e al Senato del nostro territorio. In questo primo incontro, andato in diretta sulla pagina facebook di Zonalocale [SEGUI] gli ospiti sono stati Gianluca Castaldi (Movimento 5 Stelle), Andrea Ciarallo (Casapound) ed Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia). Non hanno preso parte i candidati da noi invitati all'incontro Roberta Marulli, candidata per il Partito Democratico, impegnata nell'incontro pubblico a Lanciano con Ettore Rosato, e Carmine Tomeo, candidato per Potere al Popolo, che parteciperà al prossimo dibattito.

Nel video la registrazione del dibattito condotto dal direttore di Zonalocale, Michele D'Annunzio.